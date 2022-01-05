Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс і Таїланд визнали українські COVID-сертифікати

До складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, члени якої взаємно визнають цифрові COVID-сертифікати, приєднались нові країни-учасниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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"Йдеться про такі країни, як Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд. Таке рішення дозволить під час перетину кордону з цими країнами використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в Дії", - зазначається в повідомленні.

Як зауважується, це стосуватиметься тих громадян, які вакцинувалися від коронавірусної хвороби або нещодавно одужали.

"Вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволяє епідемічна ситуація", – пояснила заступниця міністра Марія Карчевич.

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Як нагадали в МОЗ, на сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. Серед них не лише найближчі до України європейські країни, як Польща, Австрія, Латвія та решта членів ЄС. А й країни з інших континентів, зокрема Сінгапур, Нова Зеландія та ОАЕ. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут.