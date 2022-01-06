Єрмак обговорив безпекову ситуацію з помічником держсекретаря США Донфрід

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 5 січня обговорив безпекову ситуацію довкола України з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер голови ОП.

"Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. Важливо, що Україна та США завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів та друзів", - написав Єрмак.

Голова ОП підкреслив, що відносини та комунікація між Україною і США "стали ще більш регулярними і вийшли на якісно новий рівень".

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