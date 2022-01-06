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Єрмак обговорив безпекову ситуацію з помічником держсекретаря США Донфрід

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Єрмак обговорив безпекову ситуацію з помічником держсекретаря США Донфрід
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 5 січня обговорив безпекову ситуацію довкола України з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер голови ОП.

"Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. Важливо, що Україна та США завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів та друзів", - написав Єрмак.

Голова ОП підкреслив, що відносини та комунікація між Україною і США "стали ще більш регулярними і вийшли на якісно новий рівень".

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Єрмак знову поклав на указ піськограя і обговорив безпеку України з представником Держдепу США
  • Rhodesian
    Дерьмак, ты картриджи заправил, мудень? Вовочка опять свои сценарии на рабочем принтере печатал...
  • Неоновая Вывеска
    ЗЕчмо опять обдолбаное валяется, шо Ермак исполняет обязанности призидента. У Ермака есть доступ до гостайн? Какого завхоз лезет в большую политику? ЗЕшобле в полном составе пора уже на выход из ОПы, бо народ насмотрится на казахов и сделает так же
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