Поліцейського затримали на Харківщині на хабарі 5 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

На Харківщині на хабарі затримано заступника начальника сектору превенції патрульної поліції одного з районних управлінь ГУНП в області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Встановлено, що мешканець Харківщини разом зі своїми речами випадково взяв пакет свого знайомого, в якому лежали гроші. Виявивши "знахідку", він відразу зв'язався з власником пакунка, щоби повернути чуже. Однак господар про відсутність грошей уже повідомив поліцію, тому запропонував спершу поспілкуватися з правоохоронцями.

Під час розмови 32-річний посадовець поліції повідомив, що за фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження і "закрити питання" можна лише за умови надання йому 5 000 доларів США "відкупних", - йдеться у повідомленні.

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Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції затримали поліцейського на отриманні ним другої частини хабаря – 3 000 доларів.

Хабарнику оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 , йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі поліцейський затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.