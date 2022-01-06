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У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет, телефонний зв'язок майже не працює

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У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет, телефонний зв'язок майже не працює
У столиці Казахстану Нур-Султані та місті Алмати знову відключили інтернет, телефонний зв'язок працює з перебоями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відключення сталося у ніч проти четверга. Зник інтернет, телефонний зв'язок практично не працює.

Раніше повідомлялося, що казахстанські сайти, зокрема низка ЗМІ, недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляли про проблеми зі зв'язком.

Казахстанці, які перебувають за кордоном, не могли зв'язатися зі своїми рідними в Нур-Султані та Алмати за допомогою телефонного зв'язку та через інтернет-месенджери.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Vladimir Longer
    Мы с Вами! Надеюсь казахи будут поумнее беларусов и доведут дело до конца!
  • Сергей Кондратьєв
    Значит идет серьезный замес и победных роликов со стороны власти пока нет
  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Ну є надія що встоять. Він не просив б допомоги у своїх друзів диктаторів, якщо б сам міг здолати людей. Тобто є шанс що поліція та армія може перейшла на бік людей, хоч не вся, але перейшла. А це зброя. Тому тім військам які туди зайдуть буде не легко придушити їх. Сподіваюсь що встоять.
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