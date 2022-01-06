Закликаємо до мирного вирішення кризи у Казахстані, - Держдепартамент США
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Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс поширив заяву щодо ситуації в Казахстані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У заяві йдеться про те, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Казахстані, якого вважають важливим партнером.
"Ми засуджуємо акти насильства та руйнування власності і закликаємо і владу, і протестувальників утримуватися від цього. - йдеться у заяві. - Ми закликаємо всіх казахстанців поважати та захищати конституційні інститути, права людини та свободу преси, включаючи відновлення доступу до Інтернету. Ми закликаємо всі сторони знайти мирне вирішення надзвичайної ситуації"