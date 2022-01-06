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Закликаємо до мирного вирішення кризи у Казахстані, - Держдепартамент США

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Закликаємо до мирного вирішення кризи у Казахстані, - Держдепартамент США
Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс поширив заяву щодо ситуації в Казахстані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У заяві йдеться про те, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Казахстані, якого вважають важливим партнером.

"Ми засуджуємо акти насильства та руйнування власності і закликаємо і владу, і протестувальників утримуватися від цього. - йдеться у заяві. - Ми закликаємо всіх казахстанців поважати та захищати конституційні інститути, права людини та свободу преси, включаючи відновлення доступу до Інтернету. Ми закликаємо всі сторони знайти мирне вирішення надзвичайної ситуації"

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Американцы говорят о мирном протесте в стране, где даже за намек на оппозиционность тебя сажают в тюрьму или убивают.
  • Иван Петров d4225322
    Откуда вообще идея, что протестами кто-то управляет? Единственное что можно делать это влиять на протест. Тактика простая. Испытана Лукашенко. Происходит митинг, во время митинга подсылаются менты в штатском. Они там бьют стекла администрации. Тут быстро набегают космонавты и начинают всех ложить лицом в землю. Были ли в Казахстане провокаторы в штатском? Кто знает. Может были. Может нет. Но в остальном причина протеста обычный социальный взрыв.
  • NonCFist
    "Ми закликаємо всі сторони..." - Всё ясно, ставят на одну доску людоедов и их жертв! До чего же аморальные подлецы!
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