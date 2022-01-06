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"Омікрон" має більш легкі симптоми і нижчі показники смертності, ніж інші штами коронавірусу, – ВООЗ

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"Омікрон" має більш легкі симптоми і нижчі показники смертності, ніж інші штами коронавірусу, – ВООЗ
Вчені знаходять все більше доказів, що новий штам коронавірусу "омікрон" має більш легкі симптоми і нижчу смертність, порівняно з іншими варіантами COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми бачимо все більше досліджень, які вказують на те, що "омікрон" уражає верхню частину тіла, на відміну від інших варіантів, які вражають легені та можуть спричинити важку пневмонію", – наголосив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Абді Махамуд.

Зазначається, що попри те, що кількість нових випадків "Омікрону" в світі зростає, показники госпіталізації та смертності нижчі, ніж під час попередніх хвиль пандемії.

У ВООЗ підкреслили, що нині спостерігається розрив між кількість випадків COVID-19 та смертей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, - глава ВООЗ Гебреєсус

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Brian Fox
    большинство зараженных омикроном вакцинированные .
  • Vladimir K
    Та да - біжи біжи швидше та ще вколись, та ще напийся тієї вакцини і на голову собі вилий - щоб ти точно не захворів... ідіот фуле наука ж лять.
  • 4uxpux
    И что?А сколько умирает от обычной простуды?Ах да,простуды с появлением ковида нет.
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