"Омікрон" має більш легкі симптоми і нижчі показники смертності, ніж інші штами коронавірусу, – ВООЗ

Вчені знаходять все більше доказів, що новий штам коронавірусу "омікрон" має більш легкі симптоми і нижчу смертність, порівняно з іншими варіантами COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми бачимо все більше досліджень, які вказують на те, що "омікрон" уражає верхню частину тіла, на відміну від інших варіантів, які вражають легені та можуть спричинити важку пневмонію", – наголосив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Абді Махамуд.

Зазначається, що попри те, що кількість нових випадків "Омікрону" в світі зростає, показники госпіталізації та смертності нижчі, ніж під час попередніх хвиль пандемії.

У ВООЗ підкреслили, що нині спостерігається розрив між кількість випадків COVID-19 та смертей.

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