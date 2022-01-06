За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська минулої доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Авдіївки російські війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Шумів окупанти обстрілювали позиції українських військ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Катеринівки найманці РФ вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Майорська вороги здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили війська РФ припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 6 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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