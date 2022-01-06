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ОДКБ розглядає ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"

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ОДКБ розглядає ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"
У Секретаріаті Організації Договору про колективну безпеку підтверджують отримання Звернення Казахстанської сторони щодо надання допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДКБ.

"У зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону", - зазначили в ОДКБ.

Казахстанською стороною проведено консультації з членами Ради колективної безпеки ОДКБ та направлено звернення глав держав - членів ОДКБ щодо надання військової допомоги Республіці Казахстан.

Радою колективної безпеки ОДКБ ухвалено рішення про направлення Колективних миротворчих сил ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу.

Пізніше стало відомо, що проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Romeo Ua
    "Забавно", когда собственное население начинают называть иностранными террористами, попутно зазывая в страну иностранные войска просто для того, чтобы "свое" теплое кресло не освобождать.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Опять Америка виновата,что Назарбаев,путинская портянка проворовался😁😁😁
  • Алла Новосад 5b57f84f
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUOVCW29zvPZwsuU0D3J-WUqTw-******************************************************************************************************-cwf9TGl9PVKFWYHH0DT_txTqVYXnFN1bQb149aXff_A&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

    Російські, білоруські та вірменські «миротворці» таки висадились/висаджуються в Казахстані.

    Протягом ночі в Алмати тривала «антитерористтчна операція». Є велика кількість відео та фото як людей просто розстрілювали на вулицях.
    Вбитих скоріше за все сотні.

    Росія та казахська влада роблять те саме що в Білорусі тільки більших масштабах.

    Різниця з Білоруссю полягає в територіальному розташуванні та незацікавленості Європи.
    Як бачимо майже всі мовчать і не реагують. Навіть стурбованості ми не чуємо.

    Влада України також мовчить хоч мала б щось сказати.
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