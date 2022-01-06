ОДКБ розглядає ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"

У Секретаріаті Організації Договору про колективну безпеку підтверджують отримання Звернення Казахстанської сторони щодо надання допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДКБ.

"У зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону", - зазначили в ОДКБ.

Казахстанською стороною проведено консультації з членами Ради колективної безпеки ОДКБ та направлено звернення глав держав - членів ОДКБ щодо надання військової допомоги Республіці Казахстан.

Радою колективної безпеки ОДКБ ухвалено рішення про направлення Колективних миротворчих сил ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу.

Пізніше стало відомо, що проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану.

Також дивіться: Десятки тіл з вогнепальними пораненнями: У мережі оприлюднили відео із моргу в Алматі. ВІДЕО 18+