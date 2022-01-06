Якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами", - Блінкен
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка перебуває з візитом у Вашингтоні.
"Я не збираюся оголошувати їх публічно. Але можу сказати вам з упевненістю, що вже виконана величезна робота. Існує дуже сильна координація та співпраця", - сказав Блінкен.
За його словами, якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами, зокрема такими, що не використовувалися в минулому, які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансам".
"НАТО не вторгалося в Україну. НАТО не вторгалося в Грузію. НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це зробила саме Росія. За останні два десятиліття саме Росія вторгалася до сусідніх країн і втручалася у справи інших держав, використовувала хімічну зброю для замахів на противників уряду, причому на чужій території, порушувала принципи міжнародного контролю над озброєннями", - наголосив держсекретар США.