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Якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами", - Блінкен

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Якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами", - Блінкен
США уже кілька тижнів дуже інтенсивно працюють із союзниками та партнерами, у тому числі G7, НАТО, ЄС, над розробкою санкцій для протидії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка перебуває з візитом у Вашингтоні.

"Я не збираюся оголошувати їх публічно. Але можу сказати вам з упевненістю, що вже виконана величезна робота. Існує дуже сильна координація та співпраця", - сказав Блінкен.

За його словами, якщо РФ знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами, зокрема такими, що не використовувалися в минулому, які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансам".

"НАТО не вторгалося в Україну. НАТО не вторгалося в Грузію. НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це зробила саме Росія. За останні два десятиліття саме Росія вторгалася до сусідніх країн і втручалася у справи інших держав, використовувала хімічну зброю для замахів на противників уряду, причому на чужій території, порушувала принципи міжнародного контролю над озброєннями", - наголосив держсекретар США.

Також читайте: "Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен після переговорів з головою МЗС Німеччини Бербок

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    до сраки це все. РуССкие фашисты пришли в Казахский дом и прямо сейчас убивать Казахов,на глазах у всего мира ну и где все эти Блинкины?
  • буков
    Прокидайтесь, поки ви шмарки жуєте, москалі вже в Казахстан зайшли.
  • Роман Кокоровець
    ми вже почули сильну позицію фрау Фонбон - зброї не дамо!
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