Сьогодні - третя річниця отримання Томосу про автокефалію ПЦУ
Про це у Facebook повідомила пресслужба ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, 4 січня 2019 року до Константинополя було привезено підготовлений до підписання Томос про надання автокефалії Православній Церкві України, виконаний на пергаменті у стародавньому стилі ієромонахом Лукою, відомим на весь світ іконописцем і каліграфом. Томос - церковний канонічний документ, указ, декрет.
5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав цей історичний документ.
"6 січня 2019 року у храмі святого Георгія в Константинополі Вселенський Патріарх урочисто, офіційно і навічно вручив Предстоятелю Православної Церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію Української Церкви, а також в той день вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох Предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков", - йдеться в повідомленні.
У Навечір’я Різдва Христового Томос привезли до Києва, і він був представлений на Різдвяній літургії в Софійському соборі. 8 січня документ повернули в Стамбул для його підписання членами Синоду Вселенського Патріархату. 9 січня 2019 року на Томосі поставили свої підписи всі 12 членів Синоду Вселенського Патріархату, чим було формально завершено процес оформлення документу про здобуття автокефалії помісною Українською Православною Церквою.