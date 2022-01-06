Новини

Під час протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, - МОЗ республіки

9 19227
Під час протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, - МОЗ республіки
Внаслідок протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, заявила перший заступник голови МОЗ республіки Ажар Гініят.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявила перший заступник голови МОЗ республіки Ажар Гініят.

За її словами, 400 людей госпіталізовано, 62 особи у реанімації.

Також постраждали 10 медпрацівників.

"Просимо не заважати медпрацівникам працювати, щоб карети швидкої медичної допомоги могли своєчасно доїхати до постраждалих", - зазначила Гініят.

Також читайте: ОДКБ розглядає ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Вот и казахи свою Небесную сотню получили. Вечная память. Герої не вмирають!
  • Aculov Grigoriy
    Гарна новина і погана. Гарна: мордодор ще з однією колишньою "глечики побив" навічно зі своїм втручанням. ...йло вагався довго: втручатись, як "зелені колоради" чи перевдягтись під спецназ казахів. Зрозуміло, що навчити своїх "вЄжлівіх" казахській мові не вдасться, та й грати в мовчанку вони не будуть - треба ж поМАТЮКАТИСЬ. Тому зупинився на "колорадах", незважаючи на попередні заяви про невтручання. ПОГАНА: перевірка взаємодопомоги різних диктатур відбулась, кров'ю невинних тепер вони всі пов'язані, тому будуть зубами гризти землю, а своє вже без боротьби не віддадуть.
  • буков
    Фіг його знає як буде, якщо організуються то буде бойня з обох боків, якщо ні то з одного. Але там за два дня більше поранених ніж за 2 роки у сябрів.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини