Під час протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, - МОЗ республіки

Внаслідок протестів у Казахстані постраждали вже понад тисяча людей, заявила перший заступник голови МОЗ республіки Ажар Гініят.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявила перший заступник голови МОЗ республіки Ажар Гініят.

За її словами, 400 людей госпіталізовано, 62 особи у реанімації.

Також постраждали 10 медпрацівників.

"Просимо не заважати медпрацівникам працювати, щоб карети швидкої медичної допомоги могли своєчасно доїхати до постраждалих", - зазначила Гініят.

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