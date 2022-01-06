До ПЦУ перейшло близько 700 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

Впродовж трьох років до Православної церкви України перейшло близько 700 парафій УПЦ Московського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю "РБК-Україна".

"За нашими підрахунками, близько семиста парафій приєдналися після Об'єднавчого Собору ПЦУ. Протягом останнього року переходів було значно менше. Цей спад почався ще з приходом нової влади", - зазначив він.

За словами Епіфанія, зараз Московський Патріархат фактично по кожній парафії, яка приєдналася до нашої Церкви, подав позови до судів.

"Але протягом цього часу практично за всіма позовами ми виграли, бо правда на нашому боці, і якщо громада бажає перейти, вона має на це законне право. Я зараз говорю про верхню інстанцію – Верховний суд. Зараз відчувається, що судова реформа торкнулася лише Верховного суду, а на нижчих рівнях, як ми бачимо, дуже різні інколи приймаються рішення, інколи навіть неадекватні, які припиняють перехід громади. Але коли справа доходить до Верховного суду, то він приймає справедливе, виважене рішення", - пояснив предстоятель ПЦУ.

Водночас, додав Епіфаній, з боку української влади повинна бути підтримка цього процесу в рамках, визначених законом.

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