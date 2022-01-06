"Казахські еліти - проукраїнські. Казахстан переформатують в Україну", - російський пропагандист

Казахстан планують переформатувати з радянської республіки в Україну.

Про це заявив російський письменник-терорист Захар Прилєпін, інформує Цензор.НЕТ.

Товариш Прилєпіна розповів, що ситуація в Казахстані - результат політики казахських еліт.

"Еліта там переважно прозахідна та проукраїнська. Народ же, яким зараз смикають за ниточки - це здебільшого, як бачимо, казахи з аулів, які переїжджали до Алмати останніми десятиліттями. Те ж саме по Актюбинську - звідти російські поїхали, залишилися казахи. Плюс мільйон оралманів, яких Назарбаєв переселив і які, багато хто, російської не знають. З радянських людей, якими є казахи, зараз намагатимуться зробити середньоазіатських "українців", - цитує терорист свого товариша.

За його словами, йде "переформатування радянської республіки в Україну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія відправила десантників у Казахстан: Охоронятимуть державні та військові об'єкти. ВIДЕО