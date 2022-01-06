Компанія з оточення Коломойського у 2021 році отримала з бюджету 7,9 млрд грн

Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету 7,9 млрд грн.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Наші гроші".

Лише у грудні компанія з оточення Коломойського отримала з бюджету понад 2 млрд грн, свідчать дані державного порталу Spending.gov.ua.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським

Нагадаємо, у 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи у 4 рази держфінансування.

ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Івану Непік.