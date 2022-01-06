Епідзонування України: усі області залишаються в "жовтій" зоні, у двох - рівень захворюваності нижче епідпорогу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 січня, в усіх регіонах встановлений "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 6 січня 2022 року в усіх регіонах України встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Рівень захворюваності по країні становить 155 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. В Києві рівень захворюваності становить 383 на 100 тис. осіб і є найвищим в країні. Після столиці найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Полтавській області - 244 на 100 тис. населення, а також у Черкаській - 219 на 100 тис. населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 187 осіб, зафіксовано 6 632 нові випадки, 9 121 особа одужала

Разом з тим, в Дніпропетровській та Херсонській областях рівень захворюваності нижче епідпорога - 64 та 61 на 100 тис. населення відповідно.

Рівень госпіталізацій по країні, станом на 5 січня, становить 22,7, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем становить 21,8% при визначеному показнику в 65%. Загалом ці показники не перевищено в жодному регіоні.