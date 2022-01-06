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Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане "тектонічним зрушенням у новітній історії Росії", - американський стратегічний центр RAND

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Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане "тектонічним зрушенням у новітній історії Росії", - американський стратегічний центр RAND
Для повного контролю Казахстану Росії треба ввести 13 тис. солдатів, здійснити 100 літаковильотів.

Про це у Telegram повідомляє Azerbaijani Armed Forces, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020 році американський стратегічний центр RAND підготував для влади США можливі сценарії дій Росії у найближчі два роки. Цей документ активно використовувався для розробки політики США "за стримуванням Росії". Так ось, на одному з перших місць – сценарій із захоплення Росією контролю над Казахстаном, який, на думку авторів доповіді, стане "тектонічним зрушенням у новітній історії РФ", - йдеться в повідомленні.

Експерти підрахували, що для повного контролю Казахстану Росії треба ввести 13 тис. солдатів, здійснити 100 літаковильотів. Також вказується конкретна кількість військової техніки, яка має бути перекинута з Росії до Казахстану. 

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Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 01
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 02
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 03
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 04
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 05
Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане тектонічним зрушенням у новітній історії Росії, - американський стратегічний центр RAND 06

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    13 тис. солдатів для полнага кантроля

    Я вот охреневаю с этих экспертов. может не 13 тысяч, а все таки 130 тысяч, територия Казахстана не маленькая, попробуй поди проконтролируй там всё
  • Владимир fd08a616
  • Хм e927b159
    Карательную операцию российских фашистов запомнят даже внуки казахов, и пусть молятся те этнические кацапы, которые остаются жить на территории Казахстана, теперь против них будут настроены все казахи и будут их щемить во всю катуху! А Токаев войдет в историю как падаль и мразь, которая пригласила войска оккупантов против собственного народа!
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