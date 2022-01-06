Захоплення контролю РФ над Казахстаном стане "тектонічним зрушенням у новітній історії Росії", - американський стратегічний центр RAND

Для повного контролю Казахстану Росії треба ввести 13 тис. солдатів, здійснити 100 літаковильотів.

Про це у Telegram повідомляє Azerbaijani Armed Forces, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020 році американський стратегічний центр RAND підготував для влади США можливі сценарії дій Росії у найближчі два роки. Цей документ активно використовувався для розробки політики США "за стримуванням Росії". Так ось, на одному з перших місць – сценарій із захоплення Росією контролю над Казахстаном, який, на думку авторів доповіді, стане "тектонічним зрушенням у новітній історії РФ", - йдеться в повідомленні.

Експерти підрахували, що для повного контролю Казахстану Росії треба ввести 13 тис. солдатів, здійснити 100 літаковильотів. Також вказується конкретна кількість військової техніки, яка має бути перекинута з Росії до Казахстану.

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