Білий дім про майбутні переговори з Росією: Багато пропозицій навіть не заслуговують на відповідь

Речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала переговори з Росією, які відбудуться наступного тижня, та наголосила на тому, що в основі позиції США лежать фундаментальні принципи європейської безпеки, включно з неможливістю перекреслення кордонів силою та суверенним право країн визначати, з ким мати союз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Росія вимагає від США юридичних гарантій щодо юридичних гарантій нерозширення НАТО на Україну та ін.

Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

"Росія вже оприлюднила ряд пропозицій. Президент Байден дав чітко зрозуміти, що ми можемо досягти прогресу з певних питаннях, стосовно інших – ні. Ми не будемо їх перераховувати, за нашим досвідом, не можна досягнути справжнього прогресу шляхом публічних переговорів. Але також, багато з цих пропозиції навіть не заслуговують на відповідь. Росія прекрасно знає нашу позицію, яка має в основі фундаментальні принципи європейської безпеки, в тому числі неможливість перекреслення кордонів силою та суверенне право країн визначати, з ким мати союзи", - зазначила Псакі.

За її словами, США та їх союзники будуть піднімати із Росією питання її вторгнення до Грузії та України, втручання у вибори в інших країнах, використання хімічної зброї на території іншої країни, порушення нею договорів про контроль за зброєю, та окупації Росією України.

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