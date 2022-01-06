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"Чекаємо на введення російських сил": нардеп, екс"слуга народу" Шевченко прилетів у Казахстан

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Нардеп Євгеній Шевченко прилетів до Казахстану та очікує на введення в республіку російських військових.

Про це парламентар повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Назарбаєв пішов! Гадаю, Токаєв не втримає ситуацію під контролем. Не забуваймо, Казахстан член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан", - йдеться в повідомленні.

Чекаємо на введення російських сил: нардеп, ексслуга народу Шевченко прилетів у Казахстан 01

Раніше колишній нардеп "Слуги народу" повідомив, що прибув у Казахстан.

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Александр Вопатоп
    Да, ето тот підорас
  • Oljik
    Як там поживає Баканов?)
  • Da non
    "Мудрий" нарід.
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