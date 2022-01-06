13 правоохоронців загинули в Алмати, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою, - держТБ Казахстану

Тіло співробітника правоохоронних органів виявлено в Алмати з відсіченою головою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в ефірі телеканалу "Хабар 24".

Раніше повідомлялося, що тіло одного з силовиків виявлено із відсіченою головою. Повідомлялося про 12 загиблих.

"13 правоохоронців загинули, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою", - повідомив диктор "Хабар 24".

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