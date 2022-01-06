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13 правоохоронців загинули в Алмати, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою, - держТБ Казахстану

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13 правоохоронців загинули в Алмати, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою, - держТБ Казахстану
Тіло співробітника правоохоронних органів виявлено в Алмати з відсіченою головою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в ефірі телеканалу "Хабар 24".

Раніше повідомлялося, що тіло одного з силовиків виявлено із відсіченою головою. Повідомлялося про 12 загиблих.

"13 правоохоронців загинули, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою", - повідомив диктор "Хабар 24".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Egor Shevtsov 094467b8
    щось мені підсказує, що голови відрізали мижебратья для виправдання вводу військ. зараз ще підуть розмови про вакхабітів..
  • Valter Valter
    Казахи не будут панькаться с беркутовцами как украинцы. Из-за етого армия и мусора и даже омон переходят на сторону народа. Знают что им еще там жить. Поетому диктатор и попросил ***** завести в Казахстан своих убийц, которым нечего терять.
  • Alex 13 e8c21eac
    русские ваньки готовьтесь
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