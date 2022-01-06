Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні

Журналіст Юрій Ніколов підготував перелік найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Так, журналіст опублікував "хіт-парад корупційних оборудок року".

1. "Велике будівництво" для президента й "слуг народу".

На програму "Велике будівництво" було виділено близько 140 млрд грн, тобто 11% усіх видатків державного бюджету. "Маржинальність цього бізнесу на завищенні ціни асфальту становить від 20%. Такий відсоток досягається завдяки завищенню очікуваної вартості робіт та обмеженню конкуренції на тендерах. Відтак, потоки Укравтодору дозволяють Володимиру Зеленському відмовитися від олігархічних грошей і здійснювати власну політику за рахунок своєї політичної сили", - йдеться в матеріалі.

Окрім цього, пише Ніколов, президент має особистий профіт від "Великого будівництва". ЗМІ та білборди уздовж доріг насичені рекламою того, що всі ремонти автошляхів виконуються за програмою президента "Велике будівництво", що очевидно має впливати на його рейтинг.

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2. Великий тіньовий розпил на Великій кільцевій.

Також, продовжив журналіст, "Слуги народу" вивели із системи Prozorro закупівлю послуг щодо будівництва Великої кільцевої дороги довкола Києва: "Стартова ціна становить понад 11 млн дол. за кілометр, що перевищує максимальні ціни на будівництво доріг у США, Канаді, Німеччині та Китаї (дані "Центру транспортних стратегій"). Загалом ціна будівництва всієї Великої кільцевої оцінюється у 85 млрд грн. Однак затверджений урядом Порядок закупівлі не передбачає жодних обмежень із підвищення ціни вже після укладення договорів за результатами торгів".

3. Кишенькова альтернатива державному Prozorro.

Ніколов зазначив, що "Укравтодор" уже так картелізував галузь, що його тендери і в самому Prozorro не є зразком конкурентності та ефективності.

"Як виглядатиме зміна Prozorro, ще вилами по воді писано. А ось те, що через майданчик "Плейтендер" проведуть десятки мільярдів гривень, - це факт. Який у подальшому можна легко масштабувати на будь-які інші цікаві теми та протендерити їх на вже обкатаному майданчику. А його співвласниками є колишній зять Леоніда Черновецького В’ячеслав Супруненко та Антон Припіченко, що має досвід керування майданчиком "Смарттендер", - пояснив журналіст.

4. Масштабування "Великого будівництва" на Укрзалізницю.

"Перехід Олександра Кубракова на Міністерство інфраструктури прогнозовано призвів до переходу 6-мільярдного контракту на ремонт аеропорту "Дніпро" до фаворита Укравтодору. А в самій залізниці відразу включили турборежим і почали найбільший в історії України тендер на придбання пасажирських електричок на 32 млрд грн", - пише Ніколов.

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5. Масштабування "Великого будівництва" на аеропорти.

Водночас, після призначення Кубракова міністром інфраструктури розпочалась атака на великий контракт із будівництва нового аеродрому в Дніпрі.

"За часів Владислава Криклія відкриті торги за участю майже десяти фірм виграла компанія "Альтіс" за 4 млрд грн, що було на 31% нижче від очікуваної вартості. Однак за нового очільника Мінінфраструктури контракт із нею розірвали та провели торги наново, у яких уже брали участь тільки два фаворити Укравтодору. Тож контракт вартістю 5,6 млрд грн зі знижкою лише 2% забрав "Онур", турецькі власники якого знайомі із Володимиром Зеленським ще з тих часів, коли він у складі "Кварталу-95" гастролював у турецькому готелі "Онуру". При цьому ціни у новому контракті виявилися значно вищими від ринкових, і це дає змогу оцінити маржу нового підрядника на рівні 1,5 млрд грн", - йдеться в матеріалі.

6. Гральний рай без податків.

Також держава взагалі відмовилася до 2024 року контролювати обіг коштів у гральному бізнесі з допомогою спеціальної системи онлайн-моніторингу ставок і виграшів. І це прогнозовано призвело до провалу у зборі податків.

"У бюджет на 2021 рік закладали отримання від "ігорки" 7,8 млрд грн, але за січень-листопад одержали лише 1,3 млрд грн. Після цього нардепи зрозуміли, що грошей від казино держава не отримає, тож у бюджеті на 2022 рік запланували ще менший дохід від грального бізнесу - лише 1,2 млрд грн. Таким чином, зараз у гральних закладах за цілковитої відсутності інформування податківців можна "вигравати" та легалізовувати будь-які суми", - зазначив журналіст.

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7. Корява приватизація від ФДМУ.

Ніколов наголосив, що влада зірвала приватизацію всіх держпідприємств і залишила їх під керівництвом малозрозумілих менеджерів від Фонду держмайна, що постійно генерують збитки для держави.

"Також ФДМУ провів продаж заводу "Більшовик" у Києві в такий спосіб, що його за 1,4 млрд грн виграла компанія, пов’язана з Василем Хмельницьким. За повідомленнями ЗМІ, інші претенденти були готові заплатити вдвічі більше, але вони вирішили не потикатися на торги, щоб не отримати квитка на війну із заздалегідь зрозумілим переможцем", - пояснив журналіст.

8. Повернення ЄДАПС на паспорти та імпорт електроенергії з Білорусі.

Серед іншого Ніколов пригадав повернення ЄДАПС (Єдина державна автоматизована паспортна система) на паспорти та імпорт електроенергії з Білорусі.

"Державний поліграфкомбінат "Україна" очолила Тетяна Бондаренко, яка, за даними ЗМІ, є подружкою топменеджерки ЄДАПС Ірини Обиденко, що володіє часткою у фірмі "Поллі-сервіс". Зазначена фірма й постачає різни "запчастини" до документів, наприклад, електронні чипи з антенами для паспортів. І після цього призначення фірма "Поллі-сервіс" отримала від комбінату "Україна" без жодних тендерів підряди на 400 млн грн", - зазначено в матеріалі.

Крім того, інший співвласник "Поллі-сервісу" араб Таріям Матар Мохамед засвітився в схемі постачання електроенергії з Білорусі. Його фірма Vector Energy Innovation FZCO з листопада виступала посередником між "Біленерго" й Україною. Тепер на цю фірму записано компанію "Трейденергоресурс", яка з середини грудня постачає до України близько 900 МВт·год. на добу.

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9. Олігархічні надприбутки.

"Ігор Коломойський отримав дешеву електроенергію від "Енергоатому", аби майнити біткоїни на Запорізькому заводі феросплавів. Рінат Ахметов увесь рік одержував надприбутки завдяки саботажу "ресурсного" законопроєкту №5600 упродовж року, аж поки не впала ціна на руду. Дмитро Фірташ отримав від "Нафтогазу" контракт на поставку газу населенню за "соціальною" ціною, однак не мав обмежень щодо його постачання на власні хімкомбінати саме за низькою ціною", - пояснив Ніколов.

10. Корупційні дискреції АМКУ.

Також журналіст звернув увагу на те, що Антимонопольний комітет України очолила подруга Зеленських: "Замість великої боротьби Ольга Піщанська продукує справи проти ФОПів за тендерні змови по шкільному харчуванню".

11. ДІАМант для будівельної мафії.

Ніколов зазначив, що Команда Володимира Зеленського "вигадала елегантний спосіб боротьби із зловживаннями забудовників. Півтора року тому законом припинили перевірки будівництва, за які відповідала історично корумпована ДАБІ. Потім рік створювали новий орган — Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ), який відповідав би лише за перевірки будівництв і не відволікався б на дозвільні функції. І от контролюючий орган ДІАМ за три місяці провів лише 18(!) перевірок у відповідь на сотні звернень".

12. Мовчазний антикор.

Також в матеріалі йдеться про те, що в Україні немає адекватного голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якого не можуть обрати вже півтора року через саботаж із боку конкурсної комісії, частина якої залежить від настрою заступника голови Офісу Президента Олега Татарова та Андрія Єрмака

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