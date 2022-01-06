Стефанчук вдруге захворів на COVID-19: "Рік почався з нових клопотів"
5 607100
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вдруге захворів на коронавірус.
Про це спікер повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура. Вкотре закликаю всіх: не забувайте про маски, дезінфекцію рук і дистанцію.
І звісно - вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь", - йдеться в повідомленні
Стефанчук попросив тих, з ким контактував, здати тест.
Зауважимо, Стефанчук вже хворів на коронавірус. В листопаді 2020 він вперше заразився COVID-19.