Стефанчук вдруге захворів на COVID-19: "Рік почався з нових клопотів"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вдруге захворів на коронавірус.

Про це спікер повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура. Вкотре закликаю всіх: не забувайте про маски, дезінфекцію рук і дистанцію.

І звісно - вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь", - йдеться в повідомленні

Стефанчук попросив тих, з ким контактував, здати тест.

Зауважимо, Стефанчук вже хворів на коронавірус. В листопаді 2020 він вперше заразився COVID-19.

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