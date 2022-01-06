Печерський суд арештував майно Порошенка
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Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання про арешт майна п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання.
"Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити", - йдеться в документі.
Суддя, яка оголошувала ухвалу під час засідання, перерахувала все майно та активи п'ятого президента, на які накладається арешт. Серед них зокрема, квартири у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, акції Порошенка у низці приватних компаній.
"Визначення підлягає негайному виконанню слідчим прокурором. Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено… в суді апеляційної інстанції", - наголосила суддя.
Вона додала, що оприлюднення повного тексту зазначеного ухвали призначено на 12:00 14 січня 2022 року.