ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня через 10 років, - Епіфаній
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Предстоятель ПЦУ Епіфаній припускає, що церковна календарна реформа може бути проведена за десять років.
Про це він заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі святкують 25 грудня. Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар, і будемо святкувати 25 грудня, а не 7 січня. Ми не проти цього, але ми як церква не можемо допустити чергового розділення. В Україні і так багато розділень зараз", - зазнчив він.
"У майбутньому, якщо ми вестимемо просвітницьку роботу, то, я так прогнозую, через 10 років проведемо календарну реформу. Протягом останніх трьох-чотирьох років ми бачимо певну динаміку щодо тих, хто цього бажають, але дуже слабеньку. Коли більшість буде готова, церква ухвалить таке рішення", - додав Епіфаній.