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ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня через 10 років, - Епіфаній

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ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня через 10 років, - Епіфаній
Предстоятель ПЦУ Епіфаній припускає, що церковна календарна реформа може бути проведена за десять років.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі святкують 25 грудня. Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар, і будемо святкувати 25 грудня, а не 7 січня. Ми не проти цього, але ми як церква не можемо допустити чергового розділення. В Україні і так багато розділень зараз", - зазнчив він.

"У майбутньому, якщо ми вестимемо просвітницьку роботу, то, я так прогнозую, через 10 років проведемо календарну реформу. Протягом останніх трьох-чотирьох років ми бачимо певну динаміку щодо тих, хто цього бажають, але дуже слабеньку. Коли більшість буде готова, церква ухвалить таке рішення", - додав Епіфаній.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це потрібно зробити набагато скоріше...
  • Василий Котов 8faa7ae9
    Чому так довго? Не потрібно звертати уваги на ватних скотів.
  • Proto Ukr 05c74240
    Потрібно переходити на новий календар вже в 2022 році, це покаже що ми разом з християнами усього світу, що ми разом з прогресивною частина світу!
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