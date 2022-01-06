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​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України, - росЗМІ

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​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України, - росЗМІ
У Москві почалася зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зустріч проходить без участі голови ОП Андрія Єрмака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Видання зазначає, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить переговори "щодо внутрішньоукраїнського врегулювання" із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном.

Водночас, у зустрічі не бере участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше голова Офісу Президента Єрмак провів консультації з радниками канцлера Німеччини та президента Франції перед їх візитом до Москви.

Також читайте: У ФРН анонсували переговори "нормандських радників" у різних форматах вже цього тижня

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А хіба єрмак там має бути ?
    Я би воліла щоб нашу державу представляв справжній українець, а не якесь квартальне чмо з сумнівною репутацією без будь-яких законних повноважень.
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Місце проведення - це вже шок.
  • Alex Alex 3b1a281f
    єрмаки там і не потрібні....вони вже отримали вказівки...з Оману....
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