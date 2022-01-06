ЄС закликає Росію поважати суверенітет Казахстану, - Боррель

Європейський Союз закликав РФ поважати суверенітет та незалежність Казахстану на тлі відправлення в республіку російських повітрянодесантних військ для придушення масових протестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Насильство має бути припинено. Ми також закликаємо до прояву всіма сторонами стриманості та мирного врегулювання ситуації. Очевидно, що ЄС готовий і бажає підтримати діалог у країні", - сказав високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив на необхідності з обережністю ставитися до присутності іноземних військ на території Казахстану. Він також закликав сторони до стриманості.

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