Рада знову спробує легалізувати медичний канабіс, - "слуга народу" Радуцький

У Верховній Раді зареєструють урядовий законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу.

Про це заявив голова комітету ВР із питань здоров'я нації Михайло Радуцький ("Слуга народу") в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Депутат заявив, що головна відмінність оновленого законопроєкту – посилення контролю Національної поліції за обігом "конопель".

За словами Радуцького, у редакції ініційованого Кабміном документа чіткіше визначено, що таке медканабіс та процедура його імпорту.

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"У суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. Ні в тому законопроєкті, який був спрямований на доопрацювання, ні в новому урядовому, немає жодного слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс", – наголосив парламентарій.

Депутат нагадав, що ініціатива дозволить отримати доступ до ліків понад двом мільйонам українців.