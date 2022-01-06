"Укрзалізниця" електрифікувала маршрут з Волині до кордону з Польщею

43 км маршруту Ковель - Ізов - Держкордон, що веде до кордону з Республікою Польща, електрифікували, що дозволить збільшити експортні можливості України та зменшити експлуатаційні витрати.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

"Реалізація проєкту електрифікації цього напрямку матиме величезний позитивний результат для компанії та країни: від енергозбереження до зменшення витрат на закупівлю паливно-мастильних ресурсів, від підвищення пропускної спроможності дільниці до спрощення технології організації руху", - пояснив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Залізничну ділянку до польського кордону модернізовують за програмою "Велике будівництво".

Наразі роботи ще тривають на дільниці Ковель - Овадно, де вже встановлено 467 опор.

Електрифікація дільниці Ковель - Ізов - Держкордон, що знаходиться у Волинській області, важлива для українських підприємств. Як зазначають в Укрзалізниці, саме цим маршрутом експортується залізна руда з Криворізького басейну до металургійних заводів Польщі. Наразі транспортування руди залізницею виконується на дизельній тязі, що робить його найбільш затратною частиною цього вантажопотоку.

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"Електрифікація дозволить суттєво підвищити рівень експортних вантажних перевезень. Зокрема, збільшити вагу вантажних поїздів із 4,6 тис. тонн до 5,5 тис. тонн, підвищити пропускну спроможність дільниці та скоротити строки доставки вантажів, а ще - на 136,4 млн грн на рік зменшити експлуатаційні витрати залізниці та відчутно (до 12 тис. тонн/рік) зменшити викиди продуктів згоряння в атмосферу", - повідомляє Укрзалізниця.

Нагадаємо, електрифікація колій є одним із ключових завдань програми "Велике будівництво" на залізниці. За словами Олександра Камишіна, протягом 2021 року було електрифіковано 70 км колій, що в 23 рази перевищує показники електрифікації протягом останніх 8 років.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у листопаді минулого року оголосив про початок оновлення залізниці за програмою "Велике будівництво". Крім електрифікації колій заплановано оновлення вантажного і пасажирського рухомого складу, відкриття нових маршрутів і запуск City Express.

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