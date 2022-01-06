Україна і ЄС проведуть у квітні засідання Ради асоціації, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль домовився з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем про проведення у квітні засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Про це Шмигаль написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний Жозепу Боррелю за цей важливий візит в Україну на тлі загострення ситуації з боку Росії. Безпека України — це безпека всієї Європи. Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС", - розповів Шмигаль.

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