У Раді збираються прив'язати зарплатні поліцейських до 10 прожиткових мінімумів за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ. ДОКУМЕНТ
Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.
Таким чином парламентарі пропонують встановити заробітну плату поліцейських за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ.
"Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських", - зазначається у законопроєкті.
"Поліцейським виплачується щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах: за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років - 5 відсотків, від двох до чотирьох років – 10 відсотків, від чотирьох до семи років – 15 відсотків, від семи до десяти років – 20 відсотків, від десяти до тринадцяти років – 25 відсотків, від тринадцяти до шістнадцяти років – 30 відсотків, від шістнадцяти до дев'ятнадцяти років – 35 відсотків, від дев'ятнадцяти до двадцяти двох років – 40 відсотків, від двадцяти двох до двадцяти п'яти років – 45 відсотків, понад двадцять п'ять років – 50 відсотків посадового окладу", - пропонують встановити нардепи.