У Раді збираються прив'язати зарплатні поліцейських до 10 прожиткових мінімумів за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ. ДОКУМЕНТ

Група із більше ніж 30 депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт 6506-1 про прив'язку зарплатні поліцейських до 10 прожиткових мінімумів (наразі близько 21 тис. грн).

Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином парламентарі пропонують встановити заробітну плату поліцейських за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ.

"Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських", - зазначається у законопроєкті.

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"Поліцейським виплачується щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах: за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років - 5 відсотків, від двох до чотирьох років – 10 відсотків, від чотирьох до семи років – 15 відсотків, від семи до десяти років – 20 відсотків, від десяти до тринадцяти років – 25 відсотків, від тринадцяти до шістнадцяти років – 30 відсотків, від шістнадцяти до дев'ятнадцяти років – 35 відсотків, від дев'ятнадцяти до двадцяти двох років – 40 відсотків, від двадцяти двох до двадцяти п'яти років – 45 відсотків, понад двадцять п'ять років – 50 відсотків посадового окладу", - пропонують встановити нардепи.