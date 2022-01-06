Суд, крім майна Порошенка, арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу", - заява "ЄС"

В партії "Європейська Солідарність" заявили, що рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка - "незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського".

Про це йдеться у заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах карколомного зростання зовнішньої загрози, російського вторгнення у Казахстан, небаченої концентрації військ агресора на кордонах України влада замість того, щоб консолідувати українське суспільство для протистояння Путіну, розпалює внутрішнє протистояння. Тим самим – необачно і безвідповідально послаблює фронт протидії російській агресії.

Зеленський, як і інші автократи, помиляється, вважаючи, ніби арештом активів та рахунків він створить нездоланні перешкоди для діяльності опозиції. Сила опозиції – не в грошах, а в принципах, загартованих часом цінностях і стійких переконаннях державників. Це вже на раз доведено подіями із новітньої української історії – починаючи від студентського протесту на граніті і завершуючи Революцією гідності.

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Очевидно, що рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка, винесене зеленою нечистю під Святвечір 6 січня, – незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського татаровсько-смірновским дуетом. Влада намагається збудувати в Україні авторитаризм на зразок режиму Лукашенка у Білорусі, Путіна в Росії і недоброї пам’яті режиму Януковича в Україні.

Показаво, що незаконне рішення про арешт майна Порошенка винесла суддя Бортницька з явним конфліктом інтересів, бо одіозний заступник голови Офісу Зеленського Олег Татаров свого часу був її науковим керівником при захисті дисертації. І, очевидно, не розставшись із цією роллю, по цей день керує її діяльністю.

Крім майна Порошенка, суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу". Це чітко показує, що в першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі.

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"Прямий" та "5 канал" – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише "теплої інформаційної ванни". Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку.

Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повний правовий "бєспрєдєл" і свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни.

Україна – не Росія. Україна – не Білорусь. Україна – не Казахстан. І Україна – не Малоросія часів Януковича, якому дедалі більше уподібнюється Зеленський.

Українці дадуть гідну відсіч зовнішній агресії. Вони – настане час – відправлять на смітник історії зелену корумповану дилетантуру з усіма її бажаннями встановити тут диктатуру.

Порошенко сильний і мужній лідер. Знаючи, що Зеленський вимагає його арешту і ув’язнення, він повернеться в Україну.

Він повертається не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб боронити Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні.

Українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим.

Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність.

Україна переможе! Головні перемоги – попереду", - йдеться у заяві.