Глава МЗС Британії Трасс попередила Росію щодо України: Ми готуємо санкції із серйозними наслідками

Сьогодні, 6 січня, Великобританія попередила Кремль, що вона разом із західними партнерами працює над серйозними санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

"Ми не погодимося з кампанією, яку Росія веде, щоб знищити своїх демократичних сусідів, – заявила парламенту міністр закордонних справ Ліз Трасс. – Вони брешуть, називаючи Україну загрозою, щоб виправдати свою агресивну позицію", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр наголосила, що агресором виступає Росія, а НАТО завжди був оборонним союзом.

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Трасс заявила, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії спричинить величезні наслідки, включаючи скоординовані санкції, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.

"Великобританія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи заходи потужного впливу, націлені на російський фінансовий сектор та приватних осіб", – сказала голова британського МЗС.

Трасс анонсувала свою поїздку до Києва наприкінці січня.

"Життєво важливо, щоб НАТО об'єднався у протидії загрозливій поведінці Росії", – сказала вона і додала, що ситуація наближається до вирішального моменту.

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Як зазначила Трасс, Британія виступала проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Європа має зменшити свою залежність від російського газу, – сказала дипломат. – Великобританія, як і раніше, виступає проти "Північного потоку-2", і я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту".