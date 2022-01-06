Нардеп "Голосу" Бобровська: колишньому "слузі" Шевченку не йметься побачити Україну під повною окупацією
Про це пише у фейсбуці народний депутат "Голосу" Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином вона відреагувала на пост Шевченка, у якому він радить Зеленському звернутися в разі протестів "по допомогу" до ОДКБ, наводячи в якості прикладу Казахстан.
"Євґєній, це саме ваше ОДКБ (читай, російські війська) вже 8 років дуже ефективно вбивають українців. Недалеко від вашого рідного округу, у смт Кушугум поховано 118 українських бійців, які загинули в Іловайському котлі, організованому регулярними частинами російської армії", - написала Бобровська.
"Але, очевидно, Шевченку не йметься побачити Україну під повною окупацією", - додала вона.
Нардеп нагадала, що Шевченко є фігурантом розслідування за державну зраду. "Що ж, сподіваюсь провадження за статтею 111, яке по ньому вже здійснюється, буде доведено до кінця. І цей любитель російського міра надовго присяде", - зазначила вона.