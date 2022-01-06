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Порошенко, швидше за все, не планував закордонний візит заздалегідь, - ДБР

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Порошенко, швидше за все, не планував закордонний візит заздалегідь, - ДБР
У Державному бюро розслідувань твердять, що п’ятий президент Петро Порошенко придбав авіаквитки за кілька годин по тому, як слідчі "намагалися вручити йому повістку про виклик".

Про це йдеться у повідомленні ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"В ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19.04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик", - йдеться у повідомленні.

ДБР спростосує заяву захисту Порошенка про те, що той заздалегідь запланував візит за кордон.

"Органи слідства чекають на повернення Порошенка П.О. для проведення відповідних слідчих дій", - додали у ДБР.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    І поляки швиденько неочікувано зібрали зустріч. Тільни закінчений дятел повірить у цю маячню
  • Ksenia VB
    Як не планував ?
    Він відбув на зустріч зі Вселенським патріархом. Такі зустрічі погоджуються за кілька місяців.
  • jklpqrs
    а бебедиктова не планувала отпуск на 20 декабря. Или планувала?
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