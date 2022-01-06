Корінні народи РФ виступили на підтримку протестувальників у Казахстані

Представники корінніх народів Росії висловлюють солідарність з народом Казахстану та закликають своїх співвітчизників не брати участі в операції у цій країні.

Текст заяви вони скерували до редакції "Idel.Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо його текст повністю.

"Народи Російської Федерації солідарні з народом Казахстану!

З перших днів 2022 року драматичні події в Казахстані сколихнули весь світ. Терплячий і мудрий казахський народ довели до стану, коли він змушений був вийти на протест, керований прагненням соціальної справедливості. Влада злякалася масштабів всенародного виступу, влада похитнулася.

"Напівпрезидент" Касим-Жормат Токаєв, який є лише політичною тінню Нурсултана Назарбаєва, закликав держави-учасниці Організації Договору про колективну безпеку "допомогти навести лад у країні". За цими словами ховається страх та небажання режиму прислухатися до власного народу. Токаєв готовий попрощатися із суверенітетом Республіки Казахстан, але не зі своїм кріслом. Він сподівається змусити казахів замовкнути за допомогою російських куль.

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Імперія завжди придушувала свободу одних народів руками інших поневолених. Така її суть. І тепер інтервентами з російською пропискою можуть стати татари, чеченці, буряти, удмурти. Не можна допустити такої ганьби!

Звертаємось до вірних синів народів, що споконвічно живуть на своїй землі:

1. Питання ціни на газ, відставки уряду, проведення дострокових виборів тощо – це внутрішні справи Республіки Казахстан. Лише казахстанцям вирішувати, як жити у своїй країні.

2. Якими б заявами не прикривався пан Токаєв, введення іноземних військ до Казахстану – це не допомога, а каральна акція. Інтервенти мають вбивати громадянське населення іншої країни заради геополітичних інтересів імперії. Колись ця імперія пошле Росгвардію, ФСБ та армію вбивати і ваших батьків, дружин та дітей.

3. Закликаємо військовозобов'язаних та офіцерів Російської Федерації саботувати під будь-яким приводом відправлення до Казахстану. Якщо ви все ж таки опинитеся на казахській землі – переходьте на бік повсталого народу зі зброєю та військовою технікою.

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Звертаємось до повсталого народу Казахстану. Казахи! Свобода та незалежність республіки залежить від вашої рішучості та згуртованості. Вимагайте від командного складу, офіцерів та солдатів збройних сил публічної присяги захищати незалежність держави від агресії. Хай допоможе вам Всевишній!"

Під зверненням підписалися

– Рафіс Кашапов, співзасновник громадського руху "Вільний Ідель-Урал".

– Руслан Габбасов, засновник Башкирського національного політичного центру.

– Сиресь Боляєнь, Інязор ерзянського народу.

– Руслан Кантаєв, голова Фінсько-чеченського культурного центру "Вайнах".

– Магомед Муцольгов, російський правозахисник та журналіст.

– Фаузія Байрамова, Голова Міллі Меджлісу татарського народу, голова татарської партії національної незалежності "Іттіфак".

– Нафіс Кашапов, представник громадського руху "Вільний Ідель-Урал" у Польщі.