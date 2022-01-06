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Генсек ОДКБ Зась заявив, що "миротворці" можуть застосовувати зброю в Казахстані

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Генсек ОДКБ Зась заявив, що "миротворці" можуть застосовувати зброю в Казахстані
Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась заявив, що сили "миротворців" мають право застосовувати зброю проти "озброєних банд". Заяви про окупацію він відкидає.

Про це Зась заявив в інтерв’ю російському державному інформагентству РІА "Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави ОДКБ, "миротворчі сили" ОДКБ у Казахстані налічуватимуть близько 2,5 тисячі людей, але за потреби їх можуть посилити.

Точний термін їх перебування у Казахстані невідомий і може становити від кількох днів до кількох тижнів.

Зась заявив, що після завершення "антитерористичної операції" війська ОДКБ мають вивести з Казахстану. Він додав, що "миротворці" прийшли, щоб "допомогти Казахстану" у важкі часи.

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"Всі ці інсинуації, що зараз наші підрозділи будуть демонстрації розганяти... ні, для цього є поліція. У нас трохи інші завдання. Всі ці пересмикування, що якесь вторгнення почалося, чи окупація, ще щось ㅡ це цілковита нісенітниця", ㅡ заявив Зась.

Водночас він заявив, що "миротворці" ОДКБ у Казахстані мають право застосовувати зброю "в разі нападу озброєних банд".

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Павло ШОвте
    Белорусские военные и менты, вы были уверены, что Лукашенко вас не пошлёт умирать за чужие интересы в горячие точки.
    Как сейчас настроение?
  • Любовь ea902af0
    нагло, и на глазах у всего мира идет террористическая операция против коренного народа - казахов, и до сих пор нет адекватной реакции - все в разной степени озабочены обеспокоены. где реакция Турции, Китая? почему молчат мусульмане - убивают же ваших единоверцев в своем же доме, а вы волосы на бороде и других местах рвете обсуждая длину хиджаба у женщин. позор вам.
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