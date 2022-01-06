Генсек ОДКБ Зась заявив, що "миротворці" можуть застосовувати зброю в Казахстані
Про це Зась заявив в інтерв’ю російському державному інформагентству РІА "Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами глави ОДКБ, "миротворчі сили" ОДКБ у Казахстані налічуватимуть близько 2,5 тисячі людей, але за потреби їх можуть посилити.
Точний термін їх перебування у Казахстані невідомий і може становити від кількох днів до кількох тижнів.
Зась заявив, що після завершення "антитерористичної операції" війська ОДКБ мають вивести з Казахстану. Він додав, що "миротворці" прийшли, щоб "допомогти Казахстану" у важкі часи.
"Всі ці інсинуації, що зараз наші підрозділи будуть демонстрації розганяти... ні, для цього є поліція. У нас трохи інші завдання. Всі ці пересмикування, що якесь вторгнення почалося, чи окупація, ще щось ㅡ це цілковита нісенітниця", ㅡ заявив Зась.
Водночас він заявив, що "миротворці" ОДКБ у Казахстані мають право застосовувати зброю "в разі нападу озброєних банд".