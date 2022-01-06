Два літаки родини Назарбаєва прилетіли до Киргизстану, - ЗМІ

Два приватні літаки, що належать родині першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, прибули до аеропорту Манас у Бішкеку.

Про це повідомляє киргизстанське інформагентство 24.kg, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, до аеропорту прибув літак Bombardier Global Express. Цей борт сів в аеропорту о 23:20 за місцевим часом (о 19:20 за київським часом. - Ред.). Ще один такий же літак, який видання називає "назарбаєвським", сів в аеропорту Манас близько 18:10 за київським часом на технічну стоянку.

"Можливо, екіпажу потрібно відпочити або дозаправитися. У таких випадках ніхто з пасажирів не може залишати борт, вантажі не вивантажують", - сказали у представництві аеропорту.

У пресслужбі аеропорту Манас підтвердили прибуття з Об'єднаних Арабських Еміратів одного приватного літака марки Bombardier. Проте представник пресслужби додав, що кому належить повітряне судно, невідомо.

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О 0:10 за місцевим часом, за даними Flightradar24, борт вилетів із аеропорту.

Нагадаємо, 5 січня перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов з посади голови Ради безпеки Казахстану. Цей орган очолив нинішній президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Назарбаєв очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

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