Новини

Остін та Шойгу обговорили "зниження ризиків" біля кордонів України

9 32710
Остін та Шойгу обговорили "зниження ризиків" біля кордонів України
Міністр оборони США Ллойд Остін провів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу переговори про російські війська біля кордонів України.

Про це повідомила пресслужба Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

"6 січня міністр оборони Ллойд Остін поговорив із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків поблизу кордонів України", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ повідомили, що обговорили "питання безпеки, що представляють взаємний інтерес".

Також читайте: ​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України, - росЗМІ

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Лучше бы поискали родычей Шойгу за кордоном и прикрутили бы источники финансовых поступлений.
  • Руслан Скрипник
    вполне возможно об этом тоже поговорили
  • NonCFist
    Не согласен! Для фашистской расии очень даже есть толк.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини