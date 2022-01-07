СБУ розпочала перевірки в Україні через заворушення в Казахстані

Служба безпеки України відпрацьовує низку заходів на території країни у зв'язку із заворушеннями в Казахстані.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Враховуючи поточну ситуацію в Казахстані, Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає комплекс заходів, зокрема й оперативних, для того аби ефективно захищати безпеку громадян України. Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам", - повідомили в СБУ.

"Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто, іде звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов’язків служби", - додали у спецслужбі.

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Таким чином в СБУ пояснили свою розмову з особою, яку в мережі представляють членом штабу опозиційного руху "Демократичний Вибір Казахстану" - Заманбеком Тлеулієвим.

В СБУ запевняють, що їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. Вказано, що зважаючи на занепокоєння останніх, на місце викликали Нацполіцію, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства.

В СБУ наголошують, що наразі ніхто з громадян Казахстану не є затриманим.

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"Однак, оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України, підготовлено відповідні матеріали, які будуть передані в Державну міграційну службу", - додають в СБУ.