Введення військ у Казахстан - це окупація, - глава казахської діаспори в Москві Джамалов
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Полат Джамалов, голова правління московського фонду "Казахська діаспора", назвав введення військ у Казахстан окупацією.
Про це він заявив в ефірі російського телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.
"Ті, хто ухвалював рішення про введення військ, зовсім не розуміють казахський менталітет. Введення військ, якими б формулами не обволікали це рішення, я вважаю окупацією", – сказав Джамалов.
Він додав, що казахи неодмінно піднімуться на захист своєї країни.