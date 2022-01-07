Введення військ у Казахстан - це окупація, - глава казахської діаспори в Москві Джамалов

Полат Джамалов, голова правління московського фонду "Казахська діаспора", назвав введення військ у Казахстан окупацією.

Про це він заявив в ефірі російського телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ті, хто ухвалював рішення про введення військ, зовсім не розуміють казахський менталітет. Введення військ, якими б формулами не обволікали це рішення, я вважаю окупацією", – сказав Джамалов.

Він додав, що казахи неодмінно піднімуться на захист своєї країни.

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