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Введення військ у Казахстан - це окупація, - глава казахської діаспори в Москві Джамалов

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Введення військ у Казахстан - це окупація, - глава казахської діаспори в Москві Джамалов
Полат Джамалов, голова правління московського фонду "Казахська діаспора", назвав введення військ у Казахстан окупацією.

Про це він заявив в ефірі російського телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ті, хто ухвалював рішення про введення військ, зовсім не розуміють казахський менталітет. Введення військ, якими б формулами не обволікали це рішення, я вважаю окупацією", – сказав Джамалов.

Він додав, що казахи неодмінно піднімуться на захист своєї країни.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Myko
  • Герхард
    Мне только одно интересно.

    Кто-то из форумчан реально верит, что РФ просто вовремя подсуетилась, а не приложила непосредственно руку к организации этих протестов?
    Что у РФ просто очень вовремя оказались провокаторы среди протестующих?
    Что ОДКБ так оперативно приняла решение?
    Что на фоне событий на границе Украины, Польши и Балтии у Беларуси и РФ оказались резервы, готовые к отправке в Казахстан?
  • SS 640592fb
    Самое смешное, как руССкие в один голос орут - да откуда ему в моССкве знать, чего казахи хотят
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