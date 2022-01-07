Новини

Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи та не сприятимуть стримуванню РФ, - Держдеп

7 39966
Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть єдність США та Європи та не сприятимуть стримуванню РФ, - Держдеп
США виступають проти реалізації проєкту "Північний потік-2", проте введення санкцій проти газопроводу послабить єдність Сполучених Штатів і Європи і не стане стримувальним фактором для Росії у її політиці щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник американського держдепартаменту Нед Прайс.

У грудні сенатор-республіканець Тед Круз домігся від демократів проведення 14 січня голосування щодо внесення до оборонного бюджету США поправки із санкціями проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

Санкції проти "Північного потоку-2" не були включені до ухваленого бюджету.

"Ми сповнені рішучості працювати з Конгресом над надійним, сильним стримувальним фактором проти російської агресії в Україні. На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій російській агресії або захистити Україну", - сказав Прайс.

За його словами, в США стурбовані тим, що у разі ухвалення цей закон лише підірве єдність європейських союзників у вирішальний момент, коли Штатам необхідно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози щодо України.

"Росія витлумачила би будь-яку зміну нашої позиції, яка випливає із санкцій щодо "Північного потоку-2", як можливість використовувати тріщину в трансатлантичних відносинах, і наша адміністрація сповнена рішучості не допустити цього", - додав дипломат.

Прайс нагадав, що США та їхні європейські партнери працюють над санкційним пакетом який буде ухвалено, якщо Росія "продовжить агресію проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед партнерів США в Європі існує "твердий консенсус" щодо протидії агресії Росії, - Держдеп

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • FT FT
    А в чем интересно заключается сдерживание РФ? Кремль уже окупировал почти все постсоветские страны, уже почти совок слепил, росийские ядерные бомбардировщики летают над границейЕС, росийские наемники штурмуют польскую и литовскую границу, ***** уже даже штурм ВАшингтона и переворот устроил в США, а вы поете о сдерживании Рашки? Откройте глаза вам уже на голову насрали
  • Sergii Ustim
    Луганская ТЭЦ, что в Счастье, в ДЭТЕК входит Ахметовский, отапливает пол ОРДЛО, уголь завозят из РФ, там по другому нельзя, ЖД пути восемь лет проложить не могут. Половина бенза и солярных у нас из РФ, страна торгует с агрессором полным ходом. Понятно, что есть объективные факторы, и денежки не пахнут. Семенченко , организатор « блокады» , в тюрьме который месяц, Пороху измену шьют. Что вы хотите от США и ЕС? Тут нужно крестик снять, или трусы одеть…
  • Valter Valter
    Молодцы. Угождайте и поощряйте маньяка чтобы не потерять отношения с друзьями маньяка. Я лично все уже понял и про вашу демократию и про ваши ценности
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини