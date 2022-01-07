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За добу від COVID-19 в Україні померли 192 особи, зафіксовано 7 177 нових випадків, 5 595 осіб одужали

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За добу від COVID-19 в Україні померли 192 особи, зафіксовано 7 177 нових випадків, 5 595 осіб одужали
В Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків COVID-19 станом на ранок 7 січня.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Серед інфікованих минулої доби 364 дітей та 203 медпрацівника.

Минулої доби госпіталізовано - 1 866 осіб. Водночас 192 особи померли від коронавірусу.

Одужало - 5 595 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 3 696 468 осіб;
- одужало – 3 506 509 осіб;
- летальних випадків – 97 088;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.

Крім того, минулої доби 71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу - 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу - 4 620 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу - 14 800 316 людей, отримали дві дози - 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу - 5 787 людей, бустерну дозу - 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Читайте: В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх осіб віком від 18 років

За добу від COVID-19 в Україні померли 192 особи, зафіксовано 7 177 нових випадків, 5 595 осіб одужали 01

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Olg 58a26d12
    А це в черговий раз доказує, що штрикання не має жодного відношення до захисту від вірусу.
  • Леся Кабаненко 2899de41
    На самій гірці заразитися чи заразити практично не можливо. Якщо і передається вірус, то в готелях, їдальнях, басейнах. Ну тоді потрібно або все зачиняти по всій країні (кінотеатри, концерти, спортзали....) або не списувати все на гірськолижний відпочинок. Кількість відпочиваючих в горах ні в яке порівняння не йде з усіма іншими, які не їздять в гори.
  • Леся Кабаненко 2899de41
    Ви, можливо, не катаєтеся на лижах. По-перше, з'їжджати в масці - це ідіотизм, на гірці ви точно ні з ким не контактуєте. Під'їждаєте до під'йомника на лижах. Ви технічно, через довжину лиж попереду та позаду не можете наблизитися до людини. Весь день на свіжому повітрі, концентрація вірусу в повітрі наближена до нуля. В супермаркеті перед святами, куди сходили всі люди, де товклися за продуктами, та стоячи в черзі, було значно небезпечніше. Або в кінотеатрі, просидівши 2 години поруч з іншими людьми. Вже сотні разів сказано спеціалістами, що ймовірність передати хворобу або заразитися в закритому приміщенні значно перевищує ніж на відкритому просторі.
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