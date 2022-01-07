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Невакцинованим громадянам варто очікувати послаблення карантинних обмежень лише після закінчення пандемії, - "слуга народу" Радуцький

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Невакцинованим громадянам варто очікувати послаблення карантинних обмежень лише після закінчення пандемії, - "слуга народу" Радуцький
Адаптивний карантин продовжуватимуть і надалі, доки епідеміологічна ситуація не покращиться.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Не буде COVID-19 - будуть послаблення", - сказав парламентар, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати послаблення карантинних обмежень для невакцинованих громадян.

"Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Вірогідно він буде продовжений і надалі, доки продовжується епідемія. Під час карантину будуть обмеження, в тому числі й вимога щодо носіння маски у громадських місцях та транспорті", - додав Радуцький.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Valentyna N
    Тобто, зі слів Радуцького випливає, що пандемія триватиме вічно?!
    Адже будь-якій владі подобається гнобити частину свого населення.
    А тут такий випадок -завжди буде якась кількість або взагалі невакцинованих, або не встиг отримати бусткр, або вколовся не тією вакциною тощо
  • Kot Kat
    Ковід у Радуцького в голові. Зараз ще кілька штамів намалюють і так до незкінченості поки у людей терпець не урвецья. Дуже комусь сподобалося.
  • Підлога Маккартні
    Ковидобесие в Украине будет до следующего Майдана. Когда Порошенко вернется в Украину, если, и зелупа кинет его вСИЗО по беспределу без права заставы, то у насбудет как в Казахстане и всем уже будет похер тот каранавирис от слова совсем
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