Невакцинованим громадянам варто очікувати послаблення карантинних обмежень лише після закінчення пандемії, - "слуга народу" Радуцький
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Адаптивний карантин продовжуватимуть і надалі, доки епідеміологічна ситуація не покращиться.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Не буде COVID-19 - будуть послаблення", - сказав парламентар, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати послаблення карантинних обмежень для невакцинованих громадян.
"Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Вірогідно він буде продовжений і надалі, доки продовжується епідемія. Під час карантину будуть обмеження, в тому числі й вимога щодо носіння маски у громадських місцях та транспорті", - додав Радуцький.