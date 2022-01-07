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Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів

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Українським добровольцям на Донбасі дуже потрібен квадрокоптер з телевізійною камерою для нічної роботи.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, тільки дивом можна знайти кошти на дуже потрібний квадрокоптер з тепловізійною камерою для нічної роботи,ціна якого 150 000 грн., для підрозділу добровольців", - йдеться в повідомленні.

За словами волонтерки, залишилося зібрати 110 000 грн.

Реквізити: 

"ПриватБанк" - 4149 6293 5130 2674. Толмачова Юлія.

Для юрідичних осіб:

БФ "Всесвіт за Майбутнє", ЄДРПО 37019766, Р/р UA883077700000026008010018248, АТ "А- Банк".

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Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів 01
Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів 02

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А чо зелупа с 95м кварталом после корпоративов в сауне у бабушки Бени не мугот скинуться армии на дрон?
  • Яукр
    Стидоба зелюкам, щоб військові в такій ситуації на фронті звертались до волонтерів
  • Valter Valter
    ********* уже модернизировала свои дроны увеличив потолок до высоты 5500м, которые теперь вне зоны поражения. А у нас продолжают просить скинуться на китайские квадрокоптеры-игрушки. Ну зато у нас есть книги, *зельоные тарифы* и велыке крадивныцтво
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