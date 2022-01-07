Арешт майна Порошенка - вибіркове правосуддя, - Atlantic Council

Арешт майна п'ятого президента та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка є вибірковим правосуддям.

Про це у Twitter пише заступник директора Центру Євразії Atlantic Council Мелінда Харінг, інформує Цензор.НЕТ.

"Український суд заморозив майно Порошенка в рамках звинувачення в державній зраді. Порошенко за межами країни, але його можуть заарештувати, якщо/коли він повернеться пізніше. Ось так виглядає вибіркове правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

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