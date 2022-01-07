Новини

Сили ОДКБ у Казахстані очолить генерал Сердюков, який керував операцією з окупації Криму в 2014

32 979153
Сили ОДКБ у Казахстані очолить генерал Сердюков, який керував операцією з окупації Криму в 2014
Керуватиме миротворцями ОДКБ у Казахстані командувач Повітряно-десантними військами ЗС Росії, генерал-полковник Андрій Сердюков, який керував операцією із окупації Криму навесні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зазначив, що термін дії місії у Казахстані обмежений.

Нагадаємо, що Андрій Сердюков є командувачем ВДВ РФ із жовтня 2016 року. Раніше він командував військами Південного військового округу та керував операцією із окупації Криму навесні 2014 року.

Саме Сердюков очолив та реалізував спецоперацію, коли російські військові забезпечили ухвалення парламентом Криму рішення про проведення незаконного референдуму про приєднання до РФ, який було організовано протягом трьох тижнів.

Також дивіться: РФ продовжує перекидання військового контингенту в Казахстан, - росЗМІ. ВIДЕО

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Медальки за повернення Казахстану уже наштампували, клоуни?
  • OLGA 1cb0b678
    День Піхоти, [06.01.2022 23:56]

    Выполняю просьбу своих казахских друзей.

    Бойцы Казахского сопротивления передают пламенный привет армянским оккупантам. Они сожалеют, что у армянского правительства короткая память, раз оно так быстро забыло уроки прошлогодней войны в Карабахе.

    Воины Казахского сопротивления обещают, что армянских оккупантов не будут брать в плен и домой они из Казахстана никогда не вернуться.
  • Глеб123
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини