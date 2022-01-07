Сили ОДКБ у Казахстані очолить генерал Сердюков, який керував операцією з окупації Криму в 2014

Керуватиме миротворцями ОДКБ у Казахстані командувач Повітряно-десантними військами ЗС Росії, генерал-полковник Андрій Сердюков, який керував операцією із окупації Криму навесні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зазначив, що термін дії місії у Казахстані обмежений.

Нагадаємо, що Андрій Сердюков є командувачем ВДВ РФ із жовтня 2016 року. Раніше він командував військами Південного військового округу та керував операцією із окупації Криму навесні 2014 року.

Саме Сердюков очолив та реалізував спецоперацію, коли російські військові забезпечили ухвалення парламентом Криму рішення про проведення незаконного референдуму про приєднання до РФ, який було організовано протягом трьох тижнів.

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