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"Омікрон" не можна називати легким, цунамі нових випадків величезне, - ВООЗ

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"Омікрон" не можна називати легким, цунамі нових випадків величезне, - ВООЗ
Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" не можна називати легким.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Недавні дослідження показують, що "Омікрон" рідше спричиняє серйозні захворювання людей, ніж попередні штами. Але рекордна кількість людей, які захворіли на нього, поставила системи охорони здоров’я під серйозний тиск.

"Хоча "Омікрон" видається менш важким у порівнянні з "Дельта", особливо для тих, хто вакцинований, це не означає, що його слід віднести до категорії легкого", - сказав Гебреєсус.

"Як і попередні варіанти, Omicron шпиталізує і вбиває людей. Насправді, цунамі таких випадків настільки велике та швидке, що воно переповнює системи охорони здоров’я по всьому світу", - додав голова ВООЗ.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    концепція змінилась. відчувається певна криза нових ідей.
  • Rouhh Elohim
    Цунами новых уколов бесконечно! Ваксеры должны быть довольны.
  • Иван Бровенко
    Прямое лобирование фарм компаний через государственные институты,только что по тв слушал шляшка бустер будит обьязателен всем совершеннолетним и только файзером или модерной,более безопасные вакцины якобы не действуют,смотрите ситуацию по всему миру несмотря на принудительную вакцинацию хрен знает чем ковид только набирает обороты,будут ставить раком вплоть до того что придется колоться каждый день,мое личное мнение вкалывая всякий шмурдяк который называли вакцинами преднамеренно заражали здоровых людей обеспечивая себе зароботок на будущее ,надо колоть,колоть,и колоть.Форумчане в какой там норе запрятался валерик проплаченный грефф,который тут топил за то что те кто против вакцинации или имеет свое мнение насчет вакцинации надо вешать и убивать на каждом углу,валерик ты где ?
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