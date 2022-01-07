"Слуга народу" Тищенко на Різдво привітав українців з Великоднем. Скріншот
Помітивши помилку, він видалив допис, а потім написав новий. Про це повідомляє OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.
Зранку в п'ятницю на Facebook-сторінці Тищенка з'явився допис, наприкінці якого було написано "Христос Воскрес". Повний текст виглядав так:
"Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати! Христос Воскресе!".
Варто зазначити, що "Христос Воскрес" – це великоднє вітання. Цей звичай найпоширеніший серед православних. Таким чином вони вітають один одного в перший день Великодня і протягом наступних сорока днів. Відповідати на таке вітання слід фразою: "Воістину воскрес!".
Через якийсь час Тищенко помітив свою помилку та видалив допис. А пізніше опублікував новий із таким текстом:
"Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!".