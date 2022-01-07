Всі області України - у "жовтій" зоні епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Все регіони України наразі знаходяться у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, найвищий показник рівня захворюваності зафіксований у Києві - 371 при нормі в 75 на 100 тис. нас., а найнижчий - у Херсонській (69) та Дніпропетровській (66) областях.

Найвищий показник рівня охоплення тестуванням був зафіксований у Києві - 2303 при нормі в 300 на 100 тис. нас., найнижчий - у Дніпропетровській області (403).

Найвищий показник рівня госпіталізацій зафіксований у Чернігівській області, а найнижчий - у Запорізькій.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем був зафіксований в Івано-Франківській області - 39,5%, а найнижчий - у Запорізькій області (10,7%).

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