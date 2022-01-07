Путін уперше не прийшов на Різдво в публічне місце, - ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін уперше зустрів Різдво за юліанським календарем, не виїжджаючи зі своєї резиденції. У ніч на 7 січня він відвідав різдвяне богослужіння у домовій церкві в селищі Ново-Огарьово в Московській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела "Радио свобода".

До 2022 року Путін завжди відвідував різдвяне богослужіння в одному з храмів країни. У 2020 та 2019 році він відвідав літургію у Спасо-Преображенському соборі Санкт-Петербурга, де майбутній президент, як стверджується, був охрещений у 1952 році. У 2018-му – в церкві Симеона Богоприїмця та Ганни Пророчиці у Санкт-Петербурзі. 2017-го Путін зустрів Різдво у Свято-Юрʼєвому монастирі Великого Новгорода, а 2016 року – у храмі Покрови Богородиці в селі Тургінове Тверської області, де, як стверджували державні ЗМІ, були хрещені його батьки.

З 2002 року політик зустрічав Різдво у сільському храмі під Воронежем, у новому храмі в Сочі, у церквах при жіночому монастирі поблизу Адлера, у Костромі, в Карелії, у Великому Устюгу, в Істрі, в Якутії, Суздалі, під Магнітогорськом та у Володимирі. Цього року пресслужба Кремля відмовилася наперед повідомити, куди він поїде. Зʼясувалося, що він не поїхав нікуди – "Комсомольська правда" зазначила, що храм у Ново-Огарьові розміщений за пʼять хвилин прогулянки від його особистих апартаментів.

У вересні 2020 року видання "Проєкт" розповіло про безпрецедентні заходи ізоляції Путіна під час пандемії. Усім російським чиновникам та офіційним особам, які мають зустрітися з президентом Росії, потрібно відбувати карантин перед спілкуванням із ним. Це правило діє для міністрів, чиновників та мільярдерів, повідомлялося тоді.

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