Турчинов вимагає жорсткої реакції на окупацію Казахстану

Олександр Турчинов закликав ініціювати запровадження жорстких санкцій проти всіх причетних до кровопролиття в Казахстані та інтервенції цієї країни.

Щоб зупинити розкрутку маховика російської військової агресії, Україна повинна негайно ініціювати запровадження жорстких санкцій проти Токаєва, клану Назарбаєвих і всіх казахських силовиків, причетних до кровопролиття, а також Росії, що розпочала окупацію Казахстану. Про це у своєму блозі написав Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, необхідно запровадити обіцяні Заходом санкції проти Росії, війська якої вдерлися до суверенної держави, і "це потрібно робити не в абстрактному майбутньому, а прямо зараз".

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"Керівництву нашої країни потрібно перемкнутися з боротьби проти опозиції на боротьбу з агресором. Потрібно невідкладно прийняти реалістичне Державне оборонне замовлення, внести зміни до Бюджету 2022, щоб забезпечити армію необхідним озброєнням, профінансувати тероборону та збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям", – написав Олександр Турчинов.

На його думку, зволікання з вирішенням цих питань та пасивна реакція Заходу і України на окупацію Казахстану "спровокує Кремль на подальші масштабні агресивні кроки, спрямовані на відновлення "імперії зла" в кордонах Радянського Союзу".

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